Robot girano per la città per pubblicizzare il film The Creator: il video mostra lo choc dei presenti

Dei robot dal volto umano entrano in un bar di Londra e si siedono accanto alle persone lì presenti come se nulla fosse, con gli occhi rivolti verso il muro, inespressivi ma allo stesso tempo estremamente umani. La gente non sa bene come reagire, alcuni li osservano timorosi, altri scoppiano a ridere mentre li tengono sott'occhio. Sono stati avvistati in varie parti della città e fanno parte della campagna marketing di Disney per pubblicizzare l'uscita del film The Creator.

Sotto i video, la gente ha iniziato a chiedersi di cosa si trattasse e, soprattutto, a stupirsi del fatto che degli esseri evidentemente non umani riuscissero a muoversi in maniera così convincente. Si è quindi scatenato il dibattito finché non è stato chiarito un punto fondamentale: si tratta in realtà di attori che indossano un trucco apposito per farli sembrare dei robot.

Vediamo di cosa parla "The Creator" (scritto anche dietro le tute indossate dai robot nel video) e cosa ha a che fare con questi robot.

Di cosa tratta "The Creator"

"The Creator" è uscito il 28 settembre ed è un film di fantascienza che tratta temi estremamente attuali e allo stesso tempo non proprio originali nel mondo del cinema, ovvero le intelligenze artificiali e il limite sempre più sottile che le separa dagli esseri umani. Il punto di partenza è una guerra tra gli Stati Uniti (come al solito al centro dei conflitti nel mondo del cinema) e le intelligenze artificiali, che a quanto pare sarebbero responsabili di un'esplosione che ha raso al suolo Los Angeles.

Il protagonista è un uomo infiltrato in passato tra le intelligenze artificiali a cui viene chiesto di tornare di nuovo sotto copertura per recuperare un'arma molto pericolosa che, secondo le fonti, sarebbe stata messa a punto per vincere la guerra.

The Creator è creato e sceneggiato da Gareth Edwards (regista di Monsters e Rogue One) e Chris Weitz (esperto sceneggiatore che con lui aveva scritto Rogue One) ed è nelle sale anche in Italia.

