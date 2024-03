Nancy Brilli: «Il coraggio di Benedetta»

Un’ultima volta Benedetta vuole dire la sua. Si è stancata di subire le vessazioni della madre che la guarda e le dice che ha un principio di pancia, e guarda quei capelli come sono spenti, e no, ma scherzi? Le tue non sono gambe da gonna corta, mica hai il mio ginocchio hai preso da tuo padre. Benedetta se ne sta andando di casa, questa madre ogniloquente e stressante non la regge più, vuole decidere con la sua testa e cercare finalmente di accettarsi per quel che è, non per quello che desidererebbe la parente. E brava. Vedo tanti di quei ragazzi schiacciati da genitori giudicanti, che prendono strade solo perché i congiunti pretendono di sapere quel che è giusto, e basta, si facesse così. Si sente triste, Benedetta, ma anche decisa. Me ne compiaccio, cara, ce ne fossero di ragazzi che prendono decisioni così, vai per la tua strada e creati la tua forza. Con mamma a ricostruire ci penserai poi. Ultimo aggiornamento: Martedì 26 Marzo 2024, 09:06

