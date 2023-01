Masterchef, I Supplì capolavoro di Jacopo Mercuro: “Coda alla vaccinara”, la “Sfera bruciata” e il “Sampietrino”

Il tema della serata di ieri a MasterChef Italia (episodi su Sky e in streaming su NOW, e sempre disponibili on demand) era il comfort food. Ospite in cucina lo Chef Jacopo Mercuro, che ha recentemente vinto il premio per la miglior proposta di fritti nella “50 Top Pizza”, la prima guida italiana e internazionale sulle migliori pizzerie del mondo. A MasterChef Italia lo Chef – specializzato nei supplì – ha portato tre delle sue creazioni capolavoro: la “Coda alla vaccinara”, la “Sfera bruciata” (con la panatura di cipolla bruciata e un ripieno di tonnarello, crema di piselli, guanciale e parmigiano reggiano) e il cosiddetto “Sampietrino” – dalla forma che ricorda proprio la caratteristica pavimentazione romana – ripieno di noodles, zucchine, carote, funghi shiitake, zenzero e sesamo nero. I cuochi amatoriali in gara chiamati a creare piatti di questo livello erano disperati, ma alla vista i suoi supplì erano strepitosi. (Immagini concesse da Sky)

Selvaggia Lucarelli contro i Maneskin: «Ma che è 'sta cafonata? Esiste un colpevole di questa ca*ata?»

Ultimo aggiornamento: Venerdì 20 Gennaio 2023, 11:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA