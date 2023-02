Gianni Morandi sulla cannabis: «La devo provare, davanti casa ho una coltivazione con un profumo...»

«Io non l'ho mai provata sta cannabis, la devo provare. Fedez propone questa cosa. Davanti a casa mia c'è una coltivazione di canapa. Arrivo verso casa e comincio a sentire un profumo, la usano anche per medicina. Non so rispondere», le parole di Gianni Morandi intervenuto in conferenza stampa a Sanremo sulla legalizzazione della cannabis. Il tema era stato sollevato da Fedez e gli Articolo31 durante la loro esibizione: sulle note di Ohi Maria, i rapper hanno lanciato un appello al premier Giorgia Meloni invocando la legalizzazione.

