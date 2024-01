SpaceX lancia un drone spaziale per una missione di ricerca

Un razzo SpaceX Falcon Heavy è decollato per trasportare il drone spaziale militare americano X-37B in una missione di ricerca, ha annunciato la società americana fondata da Elon Musk.

Dopo settimane di ritardi, inizialmente la partenza era prevista per il 7 dicembre, il razzo è partito alle 20:07 (01:07 GMT) dal Kennedy Space Center in Florida. Il decollo è stato trasmesso in diretta sul sito web di SpaceX.

Il Pentagono aveva precedentemente annunciato che la settima missione X-37B prevedeva «molteplici esperimenti all'avanguardia che includono il funzionamento dell'aereo spaziale riutilizzabile in nuovi regimi orbitali, la sperimentazione di future tecnologie sulla conoscenza del dominio spaziale e lo studio degli effetti delle radiazioni sui materiali forniti dalla NASA».

È la prima volta che l'X-37B, progetto circondato dalla massima segretezza, viene lanciato da un razzo Falcon Heavy, uno dei più potenti in esercizio e capace di trasportare nello spazio carichi fino a 26.700 kg.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 10 Gennaio 2024, 15:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA