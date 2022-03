(Agenzia Vista) Mosca, 18 marzo 2022 "La nostra operazione serve ad evitare genocidio. A questo proposito mi vengono in mente le sacre scritture: 'Non c'è amore più grande che donare la propria anima per gli amici'", così Putin allo stadio di Mosca nel corso di un suo discorso. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it

Ultimo aggiornamento: Venerdì 18 Marzo 2022, 16:46

