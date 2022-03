SOTTOTITOLI Lavrov: "Ospedale di Mariupol era base battaglione Azov"

(Agenzia Vista) Turchia, 10 marzo 2022 "Riguardo all'ospedale di maternità, questa non è la prima volta che vediamo grida patetiche per le atrocità che vengono commesse dalle Forze Armate russe. Al Consiglio di sicurezza dell'ONU, la nostra delegazione ha presentato i fatti secondo cui questo ospedale per la maternità era stato catturato da tempo dal battaglione Azov, e che erano state espulse tutte le donne in stato di gravidanza. Era diventata una base del battaglione Azov", così Lavrov in Turchia sul bombardamento dell'ospedale di Mariupol. / Ministero Esteri Russo Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Ultimo aggiornamento: Venerdì 11 Marzo 2022, 08:55

