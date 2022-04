«Soldato russo prigioniero ucciso»: il video tra le polemiche

- Sta suscitando polemiche in queste ore il video di un presunto soldato russo prigionierio delle forze ucraine ucciso a colpi d'arma da fuoco. Filmata in una strada a ovest di Kiev che collega Dmytrivka a Irpin e Bucha, da cui nei giorni scorsi si sono ritirate le truppe russe, la registrazione diffusa sul web è stata analizzata dalla Bbc, secondo cui la sua autenticità resta dubbia, in attesa di un commento da parte delle autorità ucraine. Nelle immagini, che stando al fact-checking della Bbc risalirebbero al 29 marzo, la vittima compare con l'uniforme dell'esercito russo, mentre i soldati che gli sparano indossano al braccio la fascia blu delle truppe di Kiev e hanno mostrine della bandiera ucraina. Uno di loro, stando a un'analisi biometrica del volto, sarebbe un combattente georgiano. Le frasi udibili del video, inoltre, sono in russo, lingua diffusamente parlata anche dagli ucraini, e tra queste si sente l'urlo 'Gloria all'Ucraina!«. Gli elementi su cui è stato effettuato il fact-cheking non permettono tuttavia di accertarne l'autenticità.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 7 Aprile 2022, 18:40

