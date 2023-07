Vittorio Sgarbi, le frasi volgari al Maxxi: «C'è un momento nella vita in cui conosciamo un solo organo...»

Sgarbi, serata choc al Maxxi. Indignazione e polemiche per la serata inaugurale dell'Estate al Maxxi di Roma, programma serale di musica, cinema, incontri e reading nella piazza del Museo romano guidato da Alessandro Giuli, che ha visto il 21 giugno un dialogo tra il cantautore Morgan e Vittorio Sgarbi, con la partecipazione dello stesso Giuli. L'intervento del critico d'arte e sottosegretario alla Cultura, in particolare, ha sconfinato nella volgarità e nel turpiloquio, fra espressioni sessiste ed elogi del membro maschile. La serata è stata poi tagliata dal canale Youtube.

Che vergogna. Altro che cultura di destra. Peccato, pensavo Giuli fosse una persona educata. Povera Patria. pic.twitter.com/GGOH8PUKbf — Carlo Calenda (@CarloCalenda) July 1, 2023



Al termine della serata a caldo alcuni dipendenti del Maxxi, che ha un personale in prevalenza femminile, hanno scritto al presidente Giuli una lettera riservata per chiedergli di tutelare la dignità del museo delle arti del XXI secolo. A quanto si apprende, Giuli li ha incontrati per discutere della loro protesta. Contattati telefonicamente, alcuni dipendenti del museo hanno manifestato la propria solidarietà al presidente, il cui ruolo non è mai stato messo in discussione nemmeno nella lettera che aveva solo l'obiettivo di condividere l'inopportunità dei contenuti della serata.

Ecco cosa ha detto Sgarbi

La serata doveva essere un faccia a faccia tra Morgan e Sgarbi sui rispettivi gusti e passioni, un confronto aperto tra parole e note suonate al pianoforte.

L'aneddoto su Berlusconi

Spazio anche a un aneddoto su Berlusconi, che gli avrebbe rivelato di aver avuto meno di 100 donne, "una tragedia". «Io però - ha precisato Sgarbi - ho fatto una ricerca, e sembra che il campione del mondo sia un altro statista insigne che non ha avuto inchieste, Fidel Castro: 35mila. Viva il comunismo».

Calenda: «Che vergogna»

«Che vergogna. Altro che cultura di destra. Peccato, pensavo Giuli fosse una persona educata. Povera Patria». Lo scrive su twitter il leader di Azione Carlo Calenda, commentando il video di Vittorio Sgarbi all'Inaugurazione dell'Estate al Museo Maxxi di Roma.

