Ue, Draghi: "Guerra ucraina una delle crisi più gravi di storia europea"

(Agenzia Vista) Roma, 03 maggio 2022 "La guerra in Ucraina pone l'Unione europea davanti a una delle più gravi crisi della sua storia. Una crisi che è insieme umanitaria, securitaria, energetica, economica. E che avviene mentre i nostri Paesi sono ancora alle prese con le conseguenze della maggiore emergenza sanitaria degli ultimi cento anni". Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi, durante il suo intervento in plenaria del Parlamento Ue, in corso a Strasburgo. Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

