Torre del Greco, crolla un palazzo abitato: si temono vittime, si scava tra le macerie

Un palazzo di tre piani, abitato, è crollato domenica mattina nel centro storico di Torre del Greco, nel Napoletano. Nel crollo avvenuto in corso Umberto I sarebbero coinvolte delle persone: secondo le prime informazioni, una donna sarebbe stata estratta viva dalle macerie mentre i vigili del fuoco continuano le ricerche tra le macerie.

Palazzo crollato, si scava tra le macerie

Sul posto, nel centro antico del comune vesuviano, sono arrivate cinque squadre dei vigili del fuoco e sono state attivate squadre Usar, gli specialisti della ricerca e del soccorso tra le macerie. La raccomandazione agli abitanti, in questo momento, è di non affollare le strade del centro per non intralciare i soccorsi. Il traffico è stato bloccato in un ampio perimetro attorno alla zona del crollo.

Ultimo aggiornamento: Domenica 16 Luglio 2023, 12:21

