Ruby ter, il sorriso di Karima el Mahroug dopo l'assoluzione

Silvio Berlusconi è stato assolto dall'accusa di corruzione in atti giudiziari nel processo milanese sul caso Ruby ter. Nulla di fatto anche per gli altri: tutti i 29 imputati nel processo milanese sono stati tutti assolti, qualcuno prosciolto per prescrizione per le posizioni minori. Oltre a Berlusconi, le assoluzioni, sempre con la formula «perchè il fatto non sussiste», hanno riguardato tra gli altri Karima el Mahroug e le 20 giovani ex ospiti delle serate di Arcore.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 15 Febbraio 2023, 13:51

