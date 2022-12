Milano, disordini nel carcere Beccaria dopo l'evasione

(LaPresse) Disordini nel carcere minorile Beccaria di Milano dopo l’evasione domenica pomeriggio di 7 giovani detenuti. I vigili del fuoco sono intervenuti nella struttura a causa delle fiamme appiccate da alcuni detenuti all’interno di diverse celle. Occupato in segno di protesta anche il cortile passeggio. In 5 ancora in fuga, due sono stati catturati dopo poche ore.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 26 Dicembre 2022, 09:45

