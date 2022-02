Omicidio questa mattina a Lanciano, in provincia di Chieti. Un uomo di 72 anni, Francesco De Florio De Grandis, è stato ucciso a 50 metri da casa con una decina di colpi di pistola. L'uomo era a piedi e come al solito era uscito per recarsi a messa.

Ultimo aggiornamento: Domenica 13 Febbraio 2022, 11:10

