Giornata Mondiale della Terra: l'invito di Max Paiella per l'evento a Roma con i conduttori de 'Il ruggito del coniglio' su Rai Radio2

«Prendi la bicicletta e vieni sulla terrazza del Pincio», così Max Paiella annuncia la scelta di Radio 2 di organizzare un evento in occasione della Giornata Mondiale della Terra che si terrà il prossimo 21 aprile alle 19.45 sulla Terrazza del Pincio a Roma con i conduttori del programma radiofonico "Il ruggito del coniglio". I due conduttori, Antonello Dose e Marco Presta hanno invitato tutti i fan del programma a partecipare.

Giornata Mondiale della Terra: l'evento a Roma con i conduttori de 'Il ruggito del coniglio' su Rai Radio2

Max Paiella: «La risata è una rivoluzione gentile»

L'invito dei conduttori de Il ruggito del coniglio

Antonello Dose e Marco Presta hanno invitato tutti i radioascoltatori all'evento organizzato per la Giornata Mondiale della Terra: «Cari amici finalmente dopo quattro anni potrete malmenare Giancarlo Ratti di persona. Non solo, saremo presenti anche noi di Radio Due, il 21 aprile in occasione del World Earth Day, ovvero la Giornata Mondiale della Terra. Saremo in onda con "Il ruggito del Coniglio", in diretta venerdì 21 aprile dalla Terrazza del Pincio qui a Roma, quindi l'ingresso è libero e potete venire con chi volete. Portate amici, parenti, citofonate a tutti i vicini di casa

Sarà presente il cast completo de "Il ruggito del coniglio", e quindi una tragedia senza precedenti ma per la Terra questo e altro. Ci saranno, quindi, Giancarlo Ratti, Paola Minaccioni, Attilio Di Giovanni e Max Paiella. Vi aspettiamo il 21 aprile alla Terrazza del Pincio alle 19.45. Siateci, grazie!».

