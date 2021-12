Radio Rai2, dal 25 dicembre il palinsesto delle feste: Diaco a Natale, la Balivo con Raimondo e tutte le altre novità

Radio Rai2 si prepara ad accompagnare gli ascoltatori durante le feste con un palinsesto dedicato al Natale che prenderà il via dal 25 dicembre. A tenere compagnia saranno le voci più amate accompagnate da alcune interessanti novità.

Caterina Balivo su Radio2 con CATTIVISSIM*, in compagnia di Saverio Raimondo, da lunedì 27 dicembre

Radio Rai2, dal 25 dicembre il palinsesto delle feste

Radio Rai2 si prepara ad accompagnare gli ascoltatori durante le feste con un palinsesto dedicato al Natale che prenderà il via dal 25 dicembre. Sempre in diretta, tutti i giorni, 24 ore su 24, in radio e in Visual su Rai Play, a tenere compagnia saranno le voci più amate accompagnate da interessanti new entry.

Continua il suo appuntamente Pierluigi Diaco, live dalla Sala C di via Asiago anche il 25, nel giorno di Natale, con lo speciale di Ti sento, in onda dalle 16 alle 19.30, anche in Visual su Rai Play. Ai suoi microfoni ospiti davvero speciali: gli ascoltatori di Radio2, protagonisti del flusso emotivo caratterizzante il programma, per evocare ricordi, suscitare racconti, storie e intimità.

CaterXL terrà compagnia agli ascoltatori della rete diretta da Paola Marchesini ogni mattina dalle 6 alle 9, da lunedì 27 dicembre a venerdì 7 gennaio. Notizie fresche, allegria, musica, le vostre storie, lo sport e le chiacchiere! Durante CaterXL può accadere di tutto: lettura dei giornali, interviste esclusive, giochi di società e rubriche che non si ripetono mai; trailer impossibili e tante risate. Conducono Davide D'Addato, Luca Restivo e Federico Vozzi, per accompagnare il risveglio degli ascoltatori e l'inizio delle giornate di festa.

Elena Di Cioccio e Max Angioni "abiteranno" per due settimane il mezzogiorno di Radio2, live dalle 12 alle 13.30 con Natale a casa Radio2. Saranno i due esuberanti cugini che gli ascoltatori non sapevano di avere, autoinvitandosi nelle loro case per tutta la durata delle feste! In cambio, promettono ironia e tante risate. Per superare insieme il periodo più scintillante dell’anno.

Sarà una settimana di festa, in compagnia di una coppia inedita e affiatatissima: Caterina Balivo sbarca ai microfoni di Radio2 con CATTIVISSIM*, in compagnia di Saverio Raimondo, da lunedì 27 dicembre, dalle 16.05 alle 17. Anche in Visual su Rai Play. Cinquanta minuti tra chiacchiere, musica e risate per scoprire se ci possiamo definire tendenzialmente buoni o cattivi; perchè ognuno nasconde un suo lato oscuro che se provocato può venir fuori. La conduttrice intervisterà ospiti famosi per indagare la cattiveria o provare a rinegoziarla insieme, mentre Saverio Raimondo proverà a far emergere il lato oscuro di Caterina, provocandola continuamente.

A seguire, Con chi vuoi, dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 18 con Domenico Marocchi, altra new entry ai microfoni di Radio2. Dopo la corsa ai regali, gli infiniti pranzi di famiglia e le public relation spesso forzate, arriva il momento di godersi le festività, per davvero. Marocchi è pronto a rovesciare il racconto a cui siamo abituati: stop a buoni propositi regolarmente disattesi! Quest’anno gli ascoltatori sono chiamati a raccontare ciò che non hanno voglia di fare nel 2022; ciò che li renderà liberi e probabilmente più leggeri.

Alle 18 arriva CATERNATALE, con le voci di Diletta Parlangeli, Francesco De Carlo e Saverio Raimondo, in diretta su Radio2 dal lunedì al venerdì fino al 7 gennaio. Un'inedita, brillante, conduzione a tre, in un filo diretto con gli ascoltatori, con un occhio sempre attento all’attualità e uno alle festività natalizie. Per salutare il 2021 e dare il benvenuto al nuovo anno, anche in Visual su Rai Play.

Dalle 20 alle 22 sarà l'ora de I buoni propositi di Carolina Di Domenico, Pier Ferrantini e dei loro ospiti, per costruire insieme la celebre “lista dei buoni propositi". Complice in ogni puntata un mental coach, pronto a snocciolare consigli da mettere in pratica per affrontare al meglio la sfida del nuovo anno. Il tutto condito da grande musica.

Gli ascoltatori di Radio2 saranno felici di poter contare, anche durante il periodo delle feste, sulla compagnia de I Lunatici, la coppia formata da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, live in radio e su Rai Play dal lunedì al venerdì notte, dalle 24 alle 4 del mattino. Dopo il grande successo riscosso dall'albero di Natale che i Lunatici hanno realizzato grazie alle cartoline inviate in radio dagli ascoltatori, nelle notti di festa si continuerà a parlare di vita, emozioni, racconti in diretta, in un dialogo aperto con il pubblico della radio e della tv.

Anche durante le feste, Marco Presta e Antonello Dose intratterranno gli ascoltatori con Il meglio di.. Il Ruggito del Coniglio, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 10.30 e, a seguire, la ricetta comica di Lillo, Greg, Carolina di Domenico e dell'universo targato 610, con 610 Story, dalle 10.30 alle 12.

