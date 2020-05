Max Paiella, il "Momento Musicale" è a casa: «Che tornino presto i bei tempi»

di Silvia Natella

Barbarossa, ritorno a Radio 2: «Non è inutile risvegliarci dal torpore»

prova a ricreare il suoin casa e lo fa coinvolgendo strumentisti che suonano dae daIn un post suha pubblicato un video con i membri dell'orchestra distanti ma uniti sulle note di un unico brano. Il risultato del montaggio è una perfetta esecuzione didi BB King, artista Blues e pioniere del Rock.«Che tornino presto i bei tempi, Let the good times roll fatto in casa da Londra a Roma con un gruppo eccezionale», scrive Paiella a corredo del video. Il comico e cantante collabora connella trasmissione "Il ruggito del coniglio", che racconta con ironia l'attualità e prende spunto dalle notizie del giorno per dare spazio alle esperienze tragicomiche dei radioascoltatori.Durante la rubricaPaiella mette in scena pittoreschi personaggi e contribuisce alla rivisitazione di canzoni note al pubblico. L'auspicio del nostalgico Paiella è che si ritorni ai bei tempi, a quando l'orchestra poteva suonare dal vivo.