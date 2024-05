Incidente in auto, Stefano Velea muore a 20 anni: sfonda il parapetto di un ponte e precipita da un ponte

di Redazione web

Un dramma che sta sconvolgendo la comunità: sono stati i genitori a dare l'allarme perché questa mattina all'alba il giovane non era ancora rientrato.



È stato ripercorso il tratto di strada che il ragazzo aveva annunciato che avrebbe percorso ed è stata individuata la sua auto finita fuori strada dopo aver sfondato un parapetto. Sul posto sono giunti vigili del fuoco e sanitari del 118, ma per il giovane non c'era ormai più nulla da fare.

Ultimo aggiornamento: Domenica 5 Maggio 2024, 17:06

