Rai Radio2 riceve il Microfono d’oro: premiati 5 programmi, Ema Stokholma personaggio dell’anno

Rai Radio2 festeggia i Microfoni d’Oro ricevuti a Roma, presso la Sala della Protomoteca in Campidoglio, che premiano ben cinque programmi della rete ed eleggono Ema Stokholma, voce e volto di Radio2, personaggio femminile dell’anno.

Vincono il Premio Microfono d’Oro 2022: La versione delle due con Andrea Delogu e Silvia Boschero per la sezione Attualità; 610 di Lillo e Greg per il Premio speciale; Il ruggito del coniglio di Marco Presta e Antonello Dose, gioiello di Radio2, che vince la sezione Cult; I Lunatici/Le Lunatiche Roberto Arduini, Andrea Di Ciancio e Jodie Alivernini, Federica Elmi per la categoria Notte e infine Radio2 in un’ora con Francesca Parisella per la sezione Mattina. Premio rivelazione maschile: Marco Conidi per il brano “Mai sola mai”

Ema Stokholma, lanciata proprio da Radio2 ai microfoni della radio, conduce Back2back con Gino Castaldo ed Happy family insieme con i Gemelli di Guidonia, in onda per tutta l’estate su Radio2 e su Rai2. Per Radio2 gestisce poi i collegamenti dal backstage dei festival musicali più prestigiosi (Sanremo, l’Eurovision e il Tim Summer hits in onda quest’estate).

Tutti i programmi della rete sono in onda in diretta su Radio2, diretta da Paola Marchesini, visibili anche in streaming sul canale video di Radio2 su RaiPlay.

Ultimo aggiornamento: Martedì 12 Luglio 2022, 18:48

