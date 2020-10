Coprifuoco in Lombardia, la rabbia dei ristoratori: «Questa sera alle 23 saremo sotto la Regione»

Dopo le proteste (e le multe) all'Arco della Pace di Milano, nella prima ondata della pandemia, i ristoratori e gestori di locali questa notte saranno in piazza contro il coprifuoco: "Avevamo appena ricominciato a ingranare un po', ma ora chiudere alle 23 ci rovinerà completamente" così una ventina di ristoratori hanno manifestato oggi in piazza San Babila a Milano per chiedere che la sospensione del coprifuoco. "Questa sera dalle 22.30 saremo sotto la sede della Regione Lombardia per protesta contro l'ordinanza che ci impone la chiusura alle ore 23.00".

Ultimo aggiornamento: Giovedì 22 Ottobre 2020, 13:56

