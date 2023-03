Quali asterischi e schwa? La parità è su Fortnite!

Mi è capitato di guardare il mio figlio piccolo, di nove anni, giocare a Fortnite , qualche giorno fa. Cioè non mi è proprio “capitato”: chiunque è genitore, infatti, conosce bene la frase “mamma mi guardi però?” che i bambini amano pronunciare di solito quando compiono qualche prodezza nello sport. Beh, oggi le prodezze si compiono anche virtualmente e io sono stata invitata ad ammirare quelle del mio ai videogiochi. Ed è stata una bella scoperta.

Anzitutto, ho notato che il personaggio scelto da mio figlio per giocare aveva sembianze femminili. Era una bionda sinuosa che indossava una specie di tuta nera attillata che le metteva in risalto le forme e che permetteva di seguire i movimenti scattosi.

“Ma giochi nei panni di una ragazza Duccio?” gli ho chiesto incuriosita. E lui, prendendomi in giro: “ma mamma, è una “skin”, quella che vedi è una “skin”, è quella che uso io ed è una delle più forti!

“E' più forte perché è magra e agile?” ho ribattuto. “ In verità, mamma, le skin più forti, qui su Fortnite, sono sempre di femmine ”. Non ho saputo trattenere un sorrisetto compiaciuto, perché ho immaginato il mio Duccio e tanti altri bambini come lui che, proprio in virtù dei tanti videogiochi demonizzati, stanno crescendo con l'idea che le donne possano essere più forti, quelle che vincono.

Mio figlio Duccio non capiva neanche quel mio sorrisetto, tanto gli sembrava normale ciò che mi aveva appena rivelato.

Insomma, proprio mentre l'A ccademia della Crusca boccia asterischi e schwa , astrusi tentativi di promuovere la parità di genere a partire dalla lingua, io la parità l'ho trovats dove mai me la sarei aspettata. E mi sono resa conto di una cosa: in un futuro, neanche troppo lontano, uomini e donne saranno alla pari, grazie a strumenti insospettabili. E allora sì che si potrà dire che “ non ci avevano visto arrivare ”.

Giornalista, autrice e conduttrice tv. Da anni realizza reportage di approfondimento su ambiente, sostenibilità e temi sociali. L'argomento che più la appassiona è la parità di genere. E' mamma di due bambini.

