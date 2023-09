Il 'battesimo a distanza' a Ponte Milvio: il significato delle due statue a guardia della Torretta

Ponte Milvio a Roma è uno dei luoghi più popolari sia per i turisti che per i romani che non perdono occasione di passeggiarvi e godere della vista panoramica che lo circonda. Chiunque almeno una volta nella vita lo avrà attraversato ed avrà notato la presenza di due statue all'ingresso come se facessero da guardia alla Torretta Valadier.

Roma, Piazza del Popolo perché si chiama così? Cosa c'entra l'albero di noce?

Ponte Milvio, le due statue

Le due statue hanno un unico autore che è Francesco Mochi e si trovano all’ ingresso: a destra San Giovanni Battista, nell’ atto sacro di aspergere il Cristo. A sinistra il Cristo che allunga anche il collo per farsi battezzare. Anche se nel gruppo scultoreo originale facevano parte di un unico complesso, sul Ponte sono a 5 metri di distanza e sono irraggiungibili.

FOTO: SHUTTERSTOCK MUSICA: PROJECT A_KORBEN

LEGGI ANCHE: — A Roma c'è una statua che è meglio non guardare mai negli occhi altrimenti potrebbe andare male qualcosa

Ultimo aggiornamento: Martedì 5 Settembre 2023, 18:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA