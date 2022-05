Pescara, mamma anatra e quattro anatroccoli a spasso per la città VIDEO

Quando gli animali sanno di essere speciali. E ce lo dimostrano con il loro comportamento che ci distoglie dai nostri impegni e ci rapisce almeno per un po'. Mamma anatra con quattro bellissimi anatroccoli, nei giorni scorsi, è uscita dal laghetto della pineta D'Avalos nella riserva dannunziana, nel cuore di Pescara, per dirigersi verso il mare attraversando la strada, salendo sul marciapiede con i quattro piccoli impegnati in un percorso a ostacoli tra auto e gradoni, dietro la mamma che li ha condotti - via marciapiede verso l'Adriatico. Molti automobilisti, tra cui Gabriele Ciuffetelli dell'Aquila autore del video, si sono fermati a riprendere con i telefonini la famigliola che camminava fiera per strada.

Ultimo aggiornamento: Domenica 8 Maggio 2022, 14:40

