"NOI", la serie di Rai 1 remake di "This is Us". Ruffino «La serie parla a tutte le famiglie del mondo»

In arrivo su Rai 1 "NOI", la serie tv in sei serate, adattamento italiano di “This Is Us”, la serie statunitense creata da Dan Fogelman."NOI" racconta la storia della famiglia Peirò, composta da Pietro e Rebecca (Lino Guanciale e Aurora Ruffino), una giovane coppia che affronta la sfida di crescere tre figli: Claudio (Dario Aita), Caterina (Claudia Marsicano) e Daniele (Livio Kone), che cercano la propria strada verso la felicità. Nel gioco costante tra presente e passato, "NOI" è nello stesso tempo il racconto di una famiglia e di un Paese, passando da un’epoca all’altra: dagli inizi degli anni ’80 quando avviene l’incontro tra Pietro Peirò e Rebecca, al momento in cui diventano una famiglia (metà anni ’80), attraverso le varie fasi dalla crescita dei figli (metà anni ’90, primi anni 2000) fino ai giorni nostri, in cui i figli sono diventati adulti. « Tutte le famiglie possono riconoscersi o in un personaggio o in una situazione » racconta Lino Guanciale che interpreta Pietro, ruolo che nella versione americana è di Milo Ventimiglia. « NOI racconta il desiderio che tutti noi abbiamo di riuscire a trovare quell'armonia e quell'equilibrio all'interno della famiglia. La serie parla a tutte le famiglie del mondo » rivela Aurora Ruffino. "NOI" è in prima serata su Rai 1 a partire dal 6 marzo. (a cura di Paola Schettino Nobile)

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 2 Marzo 2022, 18:41

