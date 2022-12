Barbara Gubellini: cinema, orgasmi e bilanci di fine anno

A fine anno si fanno sempre i bilanci. Beh io farei un bilancio cinematografico questa volta.

E qual è il film che, più di ogni altro, quest’anno, ha dato un contributo al dibattito sulla parità di genere? Io non ho dubbi: “Triangle of sadness”.

Si tratta del film di un regista danese, Ruben Ostlund, già autore, qualche anno fa, del bellissimo “Forza maggiore”.

Se ancora non lo avete visto, “Triangle of sadness”, correte in sala perché ancora lo trovate in questi giorni.

Allora, come fare a parlare di un film senza spoilerarlo? Beh si tratta della storia di un gruppo di persone ospiti a bordo di una nave da crociera che, a causa di una catastrofe naturale – elemento ricorrente nei film dell’autore –, rivelano tutta la loro miserabile umanità.

In questo caso, però, c’è di più. Per forza di cose, infatti, il gruppo di persone si ritrova a vivere, in “stato di emergenza”, diciamo, in una realtà nuova, nella quale i rapporti di potere uomo-donna sono all’improvviso capovolti. Non a caso, l’unica scena di sesso del film non prevede un rapporto sessuale ma un uomo che masturba una donna (e qua si potrebbe aprire un’enorme parentesi su come le donne raggiungano l’orgasmo, ma di questo parleremo un’altra volta).

Beh, in questo mondo totalmente al contrario, dove a capo della piccola comunità c’è una donna anziché un uomo, il bel ragazzo del gruppo diventa una specie di concubino a servizio di questa leader femminile. E’ la cosa che mi ha più dato da pensare.

Quando mai arriverà quel momento, infatti, in cui le donne avranno potere come o più degli uomini, sempre più emergeranno figure maschili che cominceranno a vivere all’ombra di donne ricche e/o di potere.

Usciranno allo scoperto uomini che, forse, passeranno la loro giornata a farsi belli per accogliere le donne che torneranno stanche dal lavoro. Uomini che non avranno altro ruolo se non quello di compagni, mariti e amanti.

Beh, sì, se davvero vogliamo la parità, dobbiamo essere pronte anche questo.

------------------------------------------

Giornalista, autrice e conduttrice tv. Da anni realizza reportage di approfondimento su ambiente, sostenibilità e temi sociali. L'argomento che più la appassiona è la parità di genere. E' mamma di due bambini.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 30 Dicembre 2022, 09:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA