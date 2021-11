Le Intellettuali di Piazza Vittorio al Teatro del Lido di Ostia: uno spettacolo divertente ed emozio

Arriva in prima nazionale il 20 e 21 Novembre al Teatro Lido di Ostia, 'Le Intellettuali di Piazza Vittorio' spettacolo liberamente tratto da 'Le Intellettuali' di Moliere. La regia è firmata da Augusto Fornari, mentre adattamento e drammaturgia sono di Chiara Becchimanzi. Protagonista di questa nuova lettura diviene una famiglia italo-iraniana, trasferitasi in Italia dopo la Rivoluzione Islamica del ’79. Un evento storico di portata enorme, di cui ci è giunta solo un’eco confusa, ma più che mai attuale, considerando gli ultimi accadimenti internazionali. Crediti foto: Compagnia Valdrada Teatro via HF4 Music: «Summer» from Bensound.com

