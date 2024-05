Il Twiga arriva a Ventimiglia, Briatore e Di Muro: “Pronti 40 nuovi posti di lavoro"

Il Twiga arriva a Ventimiglia, Briatore e Di Muro: “40 nuovi posti di lavoro, sarà città internazionale” A margine della presentazione dell’arrivo del Twiga a Ventimiglia, Flavio Briatore, proprietario del locale, ha ringraziato l’amministrazione comunale, in primis il sindaco Di Muro: “Di Ventimiglia mi ha colpito il sindaco: per me fare qualcosa in Italia è molto difficile, perché il Twiga è un brand importante, poi la vicinanza da Monaco. Con la barca vedevo la Baia Benjamin e dicevo ‘con una cosa così nessuno fa niente?’, dicevano di lasciar perdere. Ho preso il telefono e ho chiamato Flavio, il sindaco, per sapere quale fosse la situazione. Devo ringraziarvi tutti. Creeremo posti di lavoro: perché è quello che conta, quanta gente si assume, non facciamo qualcosa per noi, ma per combattere la povertà”, ha affermato.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Ultimo aggiornamento: Martedì 7 Maggio 2024, 20:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA