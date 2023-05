Fiorello stuzzica Raimondo Todaro: «Ci sarai l'anno prossimo ad Amici?». La risposta del ballerino spiazza i fan

Raimondo Todaro, ballerino latino americano e insegnante di Amici, è stato uno degli ospiti della puntata di Viva Rai2 andata in onda lunedì mattina. Fiorello ha ospitato il ballerino che ha omaggiato Tina Turner ballando con il corpo di danza alcuni dei brani più amati della cantante recentemente scomparsa. Ma non potevano certo mancare alcuni riferimenti alle voci che vedrebbero Todaro lontano dalla prossima stagione del Talent Show di Maria De Filippi.

Amici si è concluso da pochi giorni, ma la curiosità dei fan è già proiettata sulla prossima stagione. A tenere banco, in particolare, è un quesito che al momento non ha ancora una risposta certa. Stiamo parlando della riconferma, o meno, di Raimondo Todaro come professore di ballo.

Anche Fiorello, che lo ha ospitato a Viva Rai 2! nella puntata di ieri, non ha perso l’occasione per stuzzicarlo su questo punto.

Ma nel corso dell’ospitata del ballerino a Viva Rai 2! c’è stato modo anche di indagare sulla sua presenza nella prossima edizione di Amici. «E chi lo sa» ha replicato il diretto interessato. Nessuna certezza, dunque.

Foto: Kikapress/Ufficio stampa Red Communications Music: Korben



Ultimo aggiornamento: Martedì 30 Maggio 2023, 16:09

