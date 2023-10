Ghetto di Roma, ecco qual è l'origine della parola 'ghetto'

Il grande rastrellamento avvenne il 16 ottobre 1943 quando furono arrestati migliaia di ebrei che restarono rinchiusi per due giorni al Collegio Militare di via della Lungara. Successivamente trasportati a forza su un treno merci alla stazione Tiburtina verso il campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau. Arrivarono alla meta soltanto 1022 ebrei su 1200 che vennero portati via dalle loro case.

Finita la guerra, nel 1945, sopravvissero soltanto 16 persone, 15 uomini e una donna. Il ghetto è un termine che è stato usato per la prima volta nel sedicesimo secolo. L'origine deve essere ricercata dal veneziano, in particolare dalla parola ghèto che sta a significare fonderia, luogo dove veniva gettato il metallo. All'epoca, gli ebrei si erano insediati proprio in quel posto. Successivamente il ghetto indicava i quartieri abitati dai gruppi di ebrei.

