Francia, Borne difende la riforma delle pensioni prima del voto

"L'articolo 49.3 della Costituzione non è l'invenzione di un dittatore, ma la scelta profondamente democratica fatta dal generale de Gaulle e approvata dal popolo francese", ha dichiarato il primo ministro davanti all'Assemblea nazionale, prima del voto delle due mozioni di censura presentate in risposta al suo ricorso all'articolo 49.3 della costituzione - che impedisce la discussione parlamentare in determinati casi - riforma delle pensioni.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 20 Marzo 2023, 20:19

