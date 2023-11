Filippo Turetta, il papà in lacrime: «Dopo il ritrovamento del cadavere di Giulia speravo che fosse morto anche lui, ma resta mio figlio»

È un uomo distrutto dal dolore quello che si consegna ai giornalisti in serata per commentare l'omicidio del figlio. Nicola Turetta, padre di Filippo, esce di casa con la moglie e singhiozzando prova a commentare l'assassinio di Giulia Cecchettin: «Non capiamo come possa essere accaduta una cosa del genere, porgiamo le massime condoglianze alla famiglia di Giulia. Con Filippo - spiega - sembravano la coppia perfetta, venivano sempre qui... non riusciamo a capire come possa averlo fatto, gli abbiamo dato tutto quello che potevamo dargli, ho sempre pensato fosse il figlio perfetto come padre, mai problemi a scuola, nessun litigio con i compagni, neppure con il fratello. Trovarmi in una cosa del genere... non è concepibile, gli è scoppiato qualcosa nel cervello».

Il genitore ricostruisce il tiramolla tra i due ragazzi: «La prima volta che si sono lasciati diceva "mi ammazzo, mi ammazzo, io non resto senza la Giulia".

Ultimo aggiornamento: Domenica 19 Novembre 2023, 18:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA