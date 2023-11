Filippo Turetta, parla il papà Nicola: «Sembravano la coppia perfetta. Siamo sotto choc, volevamo bene a Giulia»

È un uomo distrutto dal dolore quello che si consegna ai giornalisti in serata per commentare l'omicidio del figlio. Nicola Turetta, padre di Filippo, esce di casa con la moglie e singhiozzando prova a commentare l'assassinio di Giulia Cecchettin: «Siamo ancora sotto choc da quello che ha combinato nostro figlio. Non capiamo come possa essere successa una cosa del genere, e porgiamo le massime condoglianze, siamo vicinissimi alla famiglia di Giulia, perché le volevamo bene», ha dichiarato uscendo dalla casa di Torreglia, in provincia di Padova.