Expo 2030, Cristiano Ronaldo testimonial di Riad: «See you soon»

Se Roma schiera in campo Jannik Sinner e Bebe Vio, Riad risponde con Cristiano Ronaldo. L'ex pallone d'oro, che oggi gioca nel campionato saudita, è uno dei testimonial della candidatura di Riad all'organizzazione di Expo 2030. Il portoghese afferma all'inizioe deol filmato promozionale che «Riad è una città meravigliosa ed è pronta per accogliervi tutti». Poi, in conclusione, ricompare per dire: «Votate per Riad 2030. See you soon», conclude.

Fonte video: Bie Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it

Ultimo aggiornamento: Martedì 28 Novembre 2023, 21:39

