Expo 2030, Sinner fa il tifo per Roma: «Fate come me che non rinuncio mai». Ronaldo invece chiede il voto per Riad

«Io non rinuncio mai, qualunque sia il punteggio della partita. Cerco di dare sempre il meglio»: questo il consiglio che il fresco vincitore della Coppa Davis, Yannick Sinner in un video diffuso durante la presentazione della candidatura di Roma Expo 2030. La Capitale deve vedersela con le città di Busan in Sudcorea e Riad in Arabia Saudita. A Parigi saranno resi noti i voti assegnati.

Sfida a tre

«Sono felice di essere qui con voi, specialmente dopo la vittoria di domenica in Coppa Davis - dice Sinner - l'Italia incarna i valori dello sport, della società e umanità. Al tennis si vince in due set, questo è il numero che dovete votare oggi. Oggi, votate doppio per Roma e vinceremo insieme», ha aggiunto il tennista italiano riferendosi al numero assegnato a Roma, che potrebbe ospitare la manifestazione. La Capitale non ha mai ospitato un'Esposizione Universale.

Ronaldo sostiene Riad

Cristiano Ronaldo è invece il testimonial della candidatura di Riad a Expo 2030.

