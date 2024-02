Esplosione a Terracina: fuga di gas devasta una villetta bifamiliare. Cinque feriti

Sarebbero cinque in totale le persone rimaste ferite nel crollo di una parte di una palazzina in via Ponte di Ferro, nella zona periferica di Terracina, a seguito dell'esplosione di una bombola di gas intorno alle 19 di oggi.

Secondo quanto riporta Il Messaggero locale, tra i feriti la più grave è una donna, elitrasportata in un ospedale di Roma. Un uomo è stato trasferito al Santa Maria Goretti di Latina e altri uomini sono stati portati all'ospedale Fiorini di Terracina. I soccorritori dei vigili del fuoco sono ancora al lavoro per rimuovere le macerie e verificare il numero effettivo di persone travolte dalle macerie.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 9 Febbraio 2024, 21:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA