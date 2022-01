Capodanno: molti romani in spiaggia per salutare 2022. Temperatura sui 15 gradi, anche tuffi spontanei come augurio

Diradata la nebbia del primo mattino e sotto i raggi del sole, diverse persone, questa mattina, intorno alle 11, hanno rinnovato la tradizione del bagno di Capodanno in mare ad Ostia, sul lungomare Caio Duilio, seppur l'evento ufficiale sia stato annullato ieri dai promotori. I "temerari", in prevalenza romani, si sono radunati spontaneamente e si sono tuffati in acqua. Una compagnia festosa e colorata, tra cappellini natalizi, maschere ed oggetti scaramantici. Al termine, tutti a brindare e consumare panettoni e dolci in spiaggia. Ad accompagnare il rito, che vuole salutare il 2022 come messaggio augurale di speranza, quest'anno una temperatura esterna decisamente non invernale, intorno ai 15 gradi. Video Mino Ippoliti

Ultimo aggiornamento: Sabato 1 Gennaio 2022, 16:03

