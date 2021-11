Bolzano, amante fugge nudo in strada: "salvato" dai carabinieri

Scene da commedia all'italiana a Bolzano. Secondo quanto riporta il quotidiano "L'Adige" un uomo è stato visto correre per le vie della città completamente nudo. Il fatto è avvenuto a via Resia. L'uomo senza vestiti e visibilmente preoccupato si è rifugiato in un negozio di articoli casalinghi chiedendo aiuto. Il titolare del negozio ha chiamato i carabinieri i quali, una volta arrivati, hanno ascoltato una storia incredibile. Il fuggitivo sarebbe infatti un amante. Proprio così, l'uomo è stato costretto a lasciare velocemente l'abitazione di una donna perché, all'improvviso, il marito della signora è rientrato in casa. Al termine del racconto, i militari hanno portato l'uomo in ospedale per accertamenti.

Ultimo aggiornamento: Martedì 16 Novembre 2021, 10:43

