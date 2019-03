Roma terza destinazione al mondo secondo TripAdvisor: davanti solo Londra e Parigi

Ultimo aggiornamento: 18:01

Laresta sul podio ancora una volta e si conferma come la terza destinazione più amata e apprezzata al mondo dai viaggiatori. Il primo posto, invece, lo agguanta nella top dieci Italia, dimostrando come il suo mix di storia, bellezze e paesaggi sono impossibili da non sognare per una vacanza in famiglia, in coppia o, semplicemente, da single.I dati riguardano la nuovissima classifica diche ha reso noti i risultati del. Il sito di viaggi più grande e famoso al mondo, periodicamente, riconosce i luoghi più popolari tra i suoi recensori a livello mondiale e, anche stavolta, i numeri non hanno lasciato spazio a dubbi. Tra gli altri gioielli super gettonati ci sono Londra e Parigi, ovviamente, e la Spagna protagonista in Europa con tre nomi nella classifica del Vecchio Continente.Per ottenere i vincitori dei premi,ha utilizzato un algoritmo basato sulle recensioni e i punteggi di hotel, esperienze e ristoranti ottenuti dalle destinazioni di tutto il mondo negli ultimi 12 mesi. Sono stati valutati la qualità e la quantità delle recensioni per capire quale posto, con più costanza, ha incantato i viaggiatori. Tra conferme e new entry quel che è certo è cheè rimasta stabile sul podio mondiale ed europeo. Lo scambio al vertice, invece, ha riguardato Londra che ha spodestato la romantica Parigi salendo nell’Olimpo dei preferiti. Per il secondo anno consecutivo sono tre capitali europee a dominare il podio mondiale, mentre per l’Italia sono protagoniste Emilia Romagna e Campania con tre posizioni in testa alla classifica con Rimini (5°), Cervia (9°) e Riccione (10°) la prima e con Sorrento (4°), Isola d’Ischia (7°) e Napoli (8°) la seconda. Milano, invece, conquista solo la sesta posizione e rimane stabile rispetto allo scorso anno. Nella lista europea, la Spagna piazza Barcellona, Maiorca e Tenerife.TOP 10 ITALIA1. Roma, Lazio2. Firenze, Toscana3. Venezia, Veneto4. Sorrento, Campania5. Rimini, Emilia Romagna6. Milano, Lombardia7. Isola d'Ischia, Campania8. Napoli, Campania9. Cervia, Emilia Romagna10. Riccione, Emilia RomagnaTOP 10 EUROPA1. Londra, Regno Unito2. Parigi, Francia3. Roma, Italia4. Creta, Grecia5. Barcellona, Spagna6. Istanbul, Turchia7. Praga, Repubblica Ceca8. Lisbona, Portogallo9. Maiorca, Spagna10. Tenerife, SpagnaTOP 10 MONDO1. Londra, Regno Unito2. Parigi, Francia3. Roma, Italia4. Creta, Grecia5. Bali, Indonesia6. Phuket, Thailandia7. Barcellona, Spagna8. Istanbul, Turchia9. Marrakech, Marocco10. Dubai, Emirati Arabi Uniti