Il treno di Harry Potter in Scozia esiste davvero: ecco il magico percorso da vivere

Se siete fan di Harry Potter, il treno a vapore in Scozia è quello che fa per voi. L'Hogwarts Express esiste veramente ed è in funzione dal 1984.Si chiama The Jacobite ed è un treno a vapore turistico che opera sulla West Highland Line durante la stagione estiva. Si parte da Fort William nelle Highlands occidentali, per arrivare a Mallaig un porto sul lago Lochaber, sulla costa occidentale delle Highlands. Oltre a farvi vivere l'atmosfera 'potteriana' grazie ai suoi vagoni, vi porterà su uno dei luoghi del film: il celebre viadotto. Si tratta del viadotto di Glenfinnan e i fan della saga che hanno avuto modo di compiere il viaggio su The Jacobite hanno ammesso di aver provato una certa emozione nell'attraversarlo. Crediti foto@shutterstock, @Ufficio stampa Warner Bros. Entertainment Italia Music: «Cute» from Bensound.com

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 19 Maggio 2021, 07:25

