Gaeta è il borgo più bello del Lazio 2022, da non perdere durante il Natale

La montagna spaccata, la grotta del Turco e il Castello Angioino-Aragonese sono solo alcuni dei simboli che caratterizzano Gaeta, un paese molto noto del Lazio che nel 2022 ha vinto il premio come il Borgo più bello del Lazio grazie al concorso Visit-Lazio. Vie, angoli caratteristici, botteghe di ogni tipo fanno da cornice a così tanta meraviglia che nel periodo natalizio si veste a festa e fa vivere a tutti i visitatori un'atmosfera unica e magica. Gaeta è conosciuta da tutti per essere il paese delle luminarie; infatti, dal 29 ottobre al 15 gennaio 2023 il borgo si illumina con "Favole di luce". Si tratta di un percorso itinerante attraverso i vicoli medievali, alla scoperta del suo patrimonio culturale. Oltre al gioco di luci, il Natale 2022 si caratterizzerà per tante novità come eventi e iniziative di vario genere. FOTO: SHUTTERSTOCK MUSICA: ONCE AGAIN-FROM BENSOUND.COM

Ultimo aggiornamento: Martedì 6 Dicembre 2022, 10:37

