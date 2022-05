Sardegna, le grotte "ricamate" dalla natura: lo spettacolo da vedere almeno una volta nella vita

Formatesi circa 2 mila anni fa e scoperte nel XVIII secolo da un pescatore, le Grotte di Nettuno dimostrano tutto il loro fascino e la loro bellezza solo se viste dal vivo. Per raggiungerle ci sono due vie; si può percorre una suggestiva scalinata detta la 'scala del capriolo' (Escala del cabirol). 654 gradini che si snodano lungo il costone occidentale del promontorio Capo Caccia. Crediti foto@shutterstock Music: «OnceAgain» from Bensound.com

