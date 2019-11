Oroscopo del weekend di Paolo Fox: torna il sereno in amore per Ariete e Pesci, cautela per Sagittario e Toro

Venerdì 22 Novembre 2019, 12:21

Unall'insegna del riposo? Complicato? Tutto da amare? Come sarà lo raccontano le stelle di. Anche questa settimana l'astrologo ha tracciato le linee guida dei segni dello zodiaco, redigendo le previsioni dell'per questo week end. Ecco nel dettaglio segno per segno.. Sarà un weekend interessante per i sentimenti, la passione si risveglia. Sul lavoro siete un po' stanchi ma riuscirete a portare a termine diversi progetti.Il fine settimana va dedicato alle riconciliazioni in amore, a patto che il partner non sia troppo ostinato. Attezione alle spese, i buoni investimenti arriveranno tra poco.Non esagerate con il lavoro, anche se vi sentite energici non mettete troppo alla prova il vostro fisico. In amore supererete una crisi e ritroverete grande serenità.Giornate interessanti per l'amore e possibilità anche di conquiste. La faccia tosta che avrete nel weekend vi favorirà. Sarà un fine settimana di passione, ma fate attenzione a non stancarvi troppo.. Sono giornate ideali per completare cose che avete lasciato a metà. Cercate di non caricarvi di troppi impegni e cercate di approfittarne per distrarvi e concedervi qualche sfizio.Saranno giornate insicure e nervose, questo potrebbe avere conseguenze negative anche sulla coppia, cercate di correggere i vostri atteggiamenti.Vivete le emozioni senza incertezze.Se il partner è distante da voi, forse avete creato le condizioni perché ciò potesse avvenire.Sarà un week end effervescente: buoni saranno gli affari e ritroverete anche l'equilibrio in amore. Per riuscire bene nelle cose dovreste imparare a fidarvi più di chi vi sta vicino.Sarete chiamati a prendere delle decisioni, ma sarà meglio rimandare e soprassedere. In questi giorni non avete la serenità giusta per fare le corrette valutazioni.Una persona potrebbe sconvolgervi la vita, o una relazione. Non tenete i piedi in due staffe.Nn cercate di avere risultati adesso, conservate le energie per tempi migliori. Il weekend è buono per dedicarci ai sentimenti, potrete fare progetti di coppia.Il weekend è buono per realizzare un sogno nel cassetto, seguite il vostro istinto e non lasciatevi condizionare. In amore torna il sereno.