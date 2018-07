Longarini, funghi e prosciutto: ecco il “menù” settimanale delle sagre d’Italia

Dalla malaria al cibo come evitare di ammalarsi in vacanza

Si parte dal Lazio e si arriva in Valle d’Aosta, nel viaggio settimanale fra le sagre più gustose del weekend.Tra longarini al sugo, pizza fritta e pizza al forno, Cretone è pronta a farsi in tre il 7 e l’8 luglio, per una due giorni dedicata ai migliori prodotti tipici locali di questo piccolo angolo di paradiso a pochi chilometri da Roma. Nel borgo famoso per le sue acque termali torna l’appuntamento con “Pizza in Piazza”: i visitatori potranno gustare le pizze cotte al momento e condite con ingredienti rigorosamente del luogo, genuini e biologici; e ad affiancarle sarà un’altra specialità come i longarini, un primo piatto tipico della tradizione, senza dimenticare le pizze fritte, un’irresistibile golosità. Lo stand gastronomico sarà aperto solo a cena e non mancherà la frutta di stagione (pesche, ciliegie e albicocche) altro vanto della produzione agricola locale; la birra e il vino scorreranno a fiumi e le due serate saranno animate da spettacoli musicali dal vivo. Si potrà così scoprire che Cretone non è solo un paradiso da vivere nei primi giorni di calura estiva per le sue famose terme, ma anche un caratteristico paese di origine medievale, luogo di antiche tradizioni culinarie.Tradizioni che saranno protagoniste l’8 luglioanche a Marcetelli, nel cuore del Cicolano, dove i funghi porcini crescono da sempre abbondanti e di ottima qualità. Degustazioni, musica dal vivo, stand e visite guidate attenderanno i visitatori alla manifestazione dedicata a questa nobile varietà, che esalterà il sapore delle bruschette, delle fettuccine e dei bocconcini, da gustare insieme alle carni alla griglia e a un buon bicchiere di vino rosso. La festa del fungo porcino inizierà alle prime ore del mattino con l’apertura degli stand che proporranno i migliori prodotti del territorio - dalle marmellate all’olio extravergine di oliva, passando per i formaggi e i liquori - e continuerà fino a tarda sera con le proiezioni di video documentari sul borgo e sui “cerchiari”, con gli intrattenimenti musicali, i canti popolari e le visite guidate. Marcetelli sorge in uno dei territori più belli e incontaminati di tutto il Lazio a due passi dal Lago del Salto, un vero paradiso per gli amanti della pesca, mentre chi preferisce le passeggiate nella natura potrà visitare i boschi secolari che circondano il paese.Sempre l’8 luglio ma spostandosi in Valle d’Aosta, “re dei crudi” è pronto ad accogliere per un’intera giornata centinaia di fedeli sudditi: nel suggestivo borgo di Saint-Rhemy sarà possibile visitare lo stabilimento di produzione dello Jambon, conoscerne i segreti, assistere a delle degustazioni guidate, acquistare e assaggiare il Vda Jambon de Bosses DOP; e grande spazio sarà dato anche ai vini e ai migliori prodotti regionali, perché questo prodotto ben si abbina con alcune delle più famose etichette valdostane. Tra una degustazione e l’altra, sarà possibile visitare la Casaforte di Chez-Vuillen, il Castello dei Signori di Bosses risalente al XV Secolo e il museo dell’Ospizio del Gran San Bernardo. Ollolai, intanto, è pronta a vestire i panni di una piccola Siena nel cuore della Sardegna con il Palio degli Asinelli: l’appuntamento è fissato per il 13 e 14 luglio, e intorno a questa suggestiva corsa prenderà vita una grande festa animata da mostre a tema, spettacoli di musica popolare e un suggestivo corteo medievale, con un occhio sempre attento alla gastronomia.