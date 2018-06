Festa al Museo del Ghisallo con i tricolori del campionato italiano Giornalisti Ciclisti

Sabato 16 e domenica 17 giugno il Museo del Ghisallo diventa il quartier tricolore dei Campionati Italiani Giornalisti Ciclisti, 69ma edizione dell’AGCI, per l’organizzazione del GS Eupilio, con 6 maglie verde bianco rosso in palio da conquistare, scalando il Passo del Ghisallo (prova in linea di 38 km da Magreglio a Magreglio, ritrovo ore 7,30 in via Bartali, partenza ore 9,30, premiazioni a seguire) e un programma collaterale culturale di tutto rispetto. In occasione del Welcome Tricolori Cycling Press, nell’area Velodromo all’interno del Museo del Ghisallo, alle 17.30 il pittore ciclista spagnolo Miguel Soro, molto noto per le sue opere mista pittura e collage, inaugura la sua mostra “Un velodromo di emozioni by Ti-Rex”, esponendo per la prima volta qui le sue opere e per il vernissage realizzerà un quadro live che donerà poi al Museo.



Questo evento si realizza grazie all’esposizione di 5 Ti-Rex Bikes, modelli totalmente artigianali e made in Italy, di un nuovo brand milanese, speciali sentinelle della mostra di pittura e disponibili per i bike test fino a tutto il mese di luglio. Alle 18,30, invece, nella sala cinema del Museo, un incontro moderato da Gianfranco Josti vede la partecipazione dello scrittore Giacomo Pellizzari autore per Utet de Gli Italiani al Tour de France, con la fotografa Martina Folcozambelli e il pittore Miguel Soro, in un talk di colori e di parole del ciclismo. L’incontro si chiuderà con un omaggio a Bartali grazie alla proiezione in anteprima assoluta del documentario per la Grande Storia di Rai3, curato dal regista Fabio Toncelli che andrà in onda il 22 giugno alle 21,20.



L’omaggio a “Gino Bartali il Giusto” si apre con un contributo dello scrittore Alberto Toscano, autore di Un vélo contre la barbarie nazie. L’incredibile destino del campione Gino Bartali (pubblicato da Armand Colin, in Francia). Sabato 16 al Ghisallo torna a casa anche uno dei pezzi più importanti del Museo del Ghisallo di Magreglio. Si tratta della bici del record dell’ora di Moser - Messico 1984 / prestata dalla famiglia Sorbini al Museo di Magni.



Per festeggiare questo ritorno - la Moserissima da diversi mesi era in giro per festeggiamenti vari - domenica 17 giugno, aspettando i Giornalisti Ciclisti sul Passo Ghisallo, per i visitatori del museo sarà proiettato tutto il giorno il film doc “Moser. Scacco al tempo”, che ritrae il campione e l’uomo diventato icona del ciclismo, film che è stato recentemente protagonista al 66° Trento Film Festival nel film di Nello Correale, prodotto da FilmWork e Tipota Movie Company in collaborazione con Trentino Film Commission. Questo film sta per sbarcare negli Stati Uniti con il titolo “Moser. Dare to win” la cui premiere è fissata a New York sabato 23 giugno nell'ambito del Bicycle Film Festival.



Enervit sarà partner energetico nei pacchi gara dei giornalisti che parteciperanno e si celebrerà il rientro sabato al Museo del Ghisallo della bici del record dell’Ora di Moser, prestata dalla Famiglia Sorbini (proprietaria di Enervit). Bici inventata da Paolo Sorbini (che fu il fondatore di Enervit) insieme all’Equipe Enervit (il team scientifico che aiutò Moser a stabilire il record).

