Motore, azione, Cinecittà: il Parco divertimenti del Cinema e della Tv di Roma è aperto anche nei fine settimana di Novembre. In calendario diversi appuntamenti speciali:e a grande richiesta torna a Cinecittà World, noto come Cicciogamer89,con oltre 2,5 milioni di iscritti al suo canale e considerato tra i migliori giocatori di Fortnite in circolazione, si esibirà con la sua crew in uno show ricco di sfide live.L'evento, unico nel centro Italia, prevede partite on-stage, insieme ad altri giocatori, proiettate in diretta sul maxi-schermo lungo 25 metri.Dal, invece, a Cinecittà World torna, la nuova edizione del fortunato programma televisivo chea partire dal 18 Novembre. Otto date esclusive a cui potranno partecipare gli abbonati di Cinecittà World o i possessori di un biglietto di ingresso al Parco per vedere dal vivo il comico romano reduce della recente esperienza al Grande Fratello VIP.