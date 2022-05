Castelli romani, a Casale 500 un Christmas party con elfi, abeti e Santa Claus per festeggiare il Natale alle porte dell’estate

Se il 25 maggio prossimo noterete degli addobbi natalizi a Casale 500, non vi stupite. Perché l’ex casino di caccia alla volpe dei principi Torlonia ospiterà, proprio in quel giorno, un autentico Christmas party. La ragione dell’evento alle porte dell’estate, del tutto insolito, la spiega l’organizzatore Mirko Bizzarri di Bizzarri.life che, nella storica dimora alle pendici dei Castelli romani, realizza in genere shooting fotografici e, solo in alcune occasioni, degli indimenticabili party Amuser, dove ci si immerge in scenografici paesaggi fiabeschi.

«Stavolta la festa è pensata per poter recuperare quel bello spirito di condivisione a cui abbiamo dovuto rinunciare negli ultimi Natali per via delle restrizioni dovute alla pandemia e al rischio contagi». Con le temperature estive arrivate in anticipo, a Casale 500 si vivrà tutto il meglio del 25 dicembre e del suo clima allegro tipico delle case italiane, ma all’aria aperta. Grazie agli allestimenti, curati nel minimo dettaglio, il parco si trasformerà, infatti, in un suggestivo e autentico villaggio di Natale, tra ciclopici abeti, giganti renne illuminate, colorati elfi e Santa Claus.

Non mancheranno, poi, degli invitanti corner di leccornie, come lo zucchero filato e i popcorn. Al Christmas party di via di Valle Caia 29 a Pomezia (Roma) accedono i primi 50 aspiranti partecipanti che contatteranno l’organizzazione via email a info@bizzarri.life o su whatsapp al 3938850092, e procederanno all’acquisto del biglietto di 35 euro (25 dai cinque ai 12 anni e gratuito da zero a quattro). Oltre a loro, ammessi eccezionalmente, ci saranno gli amici della community Bizzarri.life che avranno ricevuto un invito. La serata prenderà il “via” alle ore 20, quando il grande giardino inizierà a intrattenere gli ospiti con performance live, angoli enogastronomici per la cena al buffet e drink del bancone bar. Il dress code richiesto? Elegante, meglio se con un accessorio natalizio.

