Livigno, il primo trail running firmato Brooks: il calendario di attività Run Happy

Brooks Running, azienda leader nel settore delle calzature da running, è anche quest’anno main sponsor della città di Livigno, meta di riferimento per triatleti, trail runner e per tutti gli sportivi che desiderano migliorare la propria performance sportiva. È proprio a Livigno che Brooks lancerà il suo primo Trail Camp, aperto a solo 30 partecipanti, e un calendario fittissimo di appuntamenti per un'estate all’insegna dello sport, del divertimento e della vita all’aria aperta.

“Siamo davvero entusiasti della partnership con la città di Livigno e di presentare il nostro primo training camp dedicato al trail. Afferma Martina Fogagnolo, Marketing Manager Brooks Italia. Il nostro obiettivo è quello di essere sempre più vicini alle running community, perché siamo convinti che solo con il contatto diretto con le persone possiamo offrire loro il meglio in termini di prodotto, attività sul campo ed esperienze”.

Dal 3 al 7 agosto il primo Brooks Trail Training Camp Quattro giorni di allenamenti ad alta quota e in notturna, con workshop tenuti da esperti del settore interamente dedicati al trail running. Tenuto dal trail coach Michele Evangelisti, Istruttore FIDAL, Presidente dell'ADS TrailLab, e finisher di gare di fama internazionale come UTMB, MIUT, e Tor De Giants, il Trail Training camp è aperto a tutti i trail runner che vogliono specializzarsi e che desiderano migliorare la propria performance sportiva.

Ogni partecipante sarà guidato lungo un percorso di formazione sul campo con una serie di allenamenti tecnici e in notturna, anche su altitudini oltre i 2.000 metri di quota, volti a migliorare la propria preparazione.

Un’ottima occasione per mettersi alla prova, migliorare le prestazioni e per scoprire Livigno! I posti sono limitati, maggiori informazioni, programma e iscrizioni qui: www.brooksrunning.com/it_it/brooks-trail-camp

Un’estate all’insegna dello sport e del divertimento con un calendario ricco di appuntamenti Nella splendida cornice di Livigno, il Team Brooks e il suo inconfondibile spirito Run Happy, a partire dal mese di luglio, accoglieranno runner e visitatori per far conoscere più da vicino il mondo Brooks e la corsa.

Si potranno testare le calzature trail, da strada e speed della nuova collezione e non mancheranno i diversi incontri e allenamenti con come i Triatleti Daniel Fontana e Giulio Molinari. In più, a completare il quadro, anche tanti ospiti d’eccezione. Maggiori informazioni, calendario completo e iscrizioni qui: www.brooksrunning.com/it_it/livigno-partnership/

Ultimo aggiornamento: Giovedì 16 Giugno 2022, 14:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA