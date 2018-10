A Bracciano il viaggio nella storia del Castello degli Odescalchi

Mercoledì 24 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:14 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Un vero e proprio viaggio nella storia è quello che sabato 27 ottobre si potrà vivere nel Castello Odescalchi di Bracciano, trascorrendo una giornata indimenticabile alla scoperta dei suoi luoghi più segreti.Per una volta, infatti, sarà possibile esplorare lantica fortezza entrando nei luoghi normalmente chiusi al pubblico, come la cisterna e le grotte sotterranee ma, allo stesso tempo, si potrà partecipare a un gioco di strategia in cui i partecipanti, divisi in squadre, potranno sfidarsi con frecce e arco e mettersi alla prova in arrampicata sui torrioni del castello. Una giornata emozionante dallalto tasso di avventura e adrenalina che inviterà i moderni cavalieri a superare i propri limiti conducendoli alla scoperta di una delle più imponenti dimore storiche dEuropa.Non è necessario avere precedenti esperienze di arrampicata per partecipare alla giornata: il personale tecnico specializzato supporterà i partecipanti in ogni fase della discesa, assicurando la massima sicurezza grazie a imbragature, corde e supporti tecnici.Al termine della mattinata, allinterno di una delle sale più belle del castello, i partecipanti potranno gustare un buffet regale rigorosamente a chilometro zero.Ad accompagnare i partecipanti anche due ospiti di eccezione come lastro nascente del cosplay, Ambra Pazzani, e lattore Alex Adinolfi.Assalto al Castello è uno degli appuntamenti esclusivi dedicati agli iscritti al programma fedeltà di Acea con Te: ladrenalina di un giro in pista alla guida di una Ferrari, il red carpet di prestigiose anteprime cinematografiche, ma anche corsi, aperture straordinarie di musei e centri culturali sono solo alcune delle emozioni in calendario che Acea con Te regala ai propri utenti.Per iscriversi e ricevere tutte le informazioni è sufficiente collegarsi al sito www.aceaconte.it e inserire i dati richiesti; una volta iscritti, per guadagnare punti bastano semplici gesti come condividere liscrizione sui propri profili social, creare un avatar o attivare servizi web come la domiciliazione della bolletta o la ricezione della bolletta elettronica.