WhatsApp, via ai servizi a pagamento: ecco per chi

Dopo aver lanciato la versione Business, per le aziende,ora vuole iniziare a monetizzare. L'applicazione di proprietà diha lanciato una serie di servizi dedicati alle aziende, che farà pagare. Lapermetterà alle società di integrare la messaggistica con il proprio sito e la propria app in modo da comunicare con i clienti. Ma la peculiarità è che il servizio sarà gratuito solo se l'azienda risponderà alla sollecitazione del cliente entro le 24 ore. Se lo farà dopo sarà soggetta aldi un importo che al momento non è specificato ma, secondo alcune fonti, dovrebbe aggirarsi tra 0,01 e 0,09 dollari a messaggio inviato. Se dopo la risposta dell'azienda, ilcliente risponderà ulteriormente, l'azienda sarà costretta a rispondere ancora. La particolarità è che dovranno essere iclienti ad innescare la conversazione.Lapotrà essere usata per inviare messaggi rilevanti e non promozionali, come la conferma della spedizione di un prodotto o l'emissione di una carta d'imbarco. Anche in questo caso ci sarà un prezzo da pagare per messaggio recapitato. a versione business diè stata lanciata a gennaio corso ed è dedicata alle attività commerciali. La chat, lobalmente, ha 1,5 miliardi di utenti è stata acquistata da acebook nel 2014 per 19 miliardi di dollari. Insieme ad nstagram è la piattaforma su cui Zuckerberg sta investendo di iù visto che Facebook inizia a mostrare segnali dicedimento.