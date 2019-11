WhatsApp, caccia al bug che scarica la batteria

Lunedì 11 Novembre 2019, 18:57

Il portale specializzato WABetaInfo ha segnalato che una sconosciuta disfunzione discarica la batteria dei dispositivi, mentre l'applicazione è aperta, ma non in uso.Secondo quanto riportato dal profilo Twitter del sito, alcuni utenti hanno notato che la batteria dei loro dispositivi si scarica rapidamente, usando la versione 2.19.112 di WhatsApp.D'altro canto anche altri utenti che usano la versionedell'app hanno segnalato la medesima disfunzione. Al momento tuttavia non è nota la natura del problema e si attendono le nuove attualizzazione dell'app per superarlo.